Fred’s, a small drugstore chain, to buy 865 Rite Aid stores

PHA+TkVXIFlPUks6IEZyZWQmIzgyMTc7cywgYSBzbWFsbCByZWdpb25hbCBkcnVnc3RvcmUgY2hh
aW4gZnJvbSBNZW1waGlzLCBUZW5uLiwgaGFzIGhhZCBhIHZlcnkgZ29vZCB3ZWVrLjwvcD48cD5J
dCBhbGwgc3RhcnRlZCBUdWVzZGF5LCB3aGVuIEZyZWQmIzgyMTc7cyBzYWlkIGl0IHdvdWxkIHBh
eSAkOTUwJiM4MTk0O21pbGxpb24gdG8gYnV5IDg2NSBzdG9yZXMgdGhhdCBSaXRlIEFpZCBuZWVk
ZWQgdG8gc2VsbCAmIzgyMTI7IHBvc3NpYmx5IGluY2x1ZGluZyBsb2NhdGlvbnMgaW4gTm9ydGhl
YXN0IE9oaW8gJiM4MjEyOyBpbiBvcmRlciB0byBhcHBlYXNlIGFudGl0cnVzdCByZWd1bGF0b3Jz
IGFuZCBjbG9zZSBpdHMgJDkuNCBiaWxsaW9uIGJ1eW91dCBkZWFsIHdpdGggV2FsZ3JlZW5zIEJv
b3RzIEFsbGlhbmNlIEluYy48L3A+PHA+VGhlIGRlYWwgd2lsbCBtb3JlIHRoYW4gZG91YmxlIEZy
ZWQmIzgyMTc7cyBjdXJyZW50IHN0b3JlIGNvdW50IG9mIDY1MC4gQ0VPIE1pY2hhZWwgQmxvb20g
Y2FsbGVkIGl0IGEgJiM4MjIwO3RyYW5zZm9ybWF0aXZlIGV2ZW50JiM4MjIxOyBmb3IgdGhlIGNv
bXBhbnkuPC9wPjxwPkZyZWQmIzgyMTc7cyBzdG9jayBoYXMgc29hcmVkIHNpbmNlLCByaXNpbmcg
YWJvdXQgNzUgcGVyY2VudCB0aGlzIHdlZWssIGl0cyBiaWdnZXN0IG9uZS13ZWVrIGdhaW4gc2lu
Y2UgaXRzIHNoYXJlcyBiZWdhbiB0cmFkaW5nIG5lYXJseSAyNSB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPlRo
ZSBjb21wYW55LCBmb3VuZGVkIGluIDE5NDcsIHNlbGxzIGNvc21ldGljcywgZm9vZCBhbmQgcnVu
cyBhYm91dCAzNzAgcGhhcm1hY3kgZGVwYXJ0bWVudHMgd2l0aGluIGl0cyBzdG9yZXMuIEZyZWQm
IzgyMTc7cyBsb3N0IG1vbmV5IGluIHRoZSBwYXN0IHR3byBmaXNjYWwgeWVhcnMsIGFuZCBoYWQg
YmVlbiBpbiB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiBjbG9zaW5nIHN0b3JlcyB0aGF0IHdlcmVuJiM4MjE3O3Qg
cGVyZm9ybWluZyB3ZWxsLiBJdHMgcmV2ZW51ZSBsYXN0IHllYXIgd2FzICQyLjIgYmlsbGlvbiwg
Y29tcGFyZWQgdG8gV2FsZ3JlZW5zJiM4MjE3OyAkMTE3LjQgYmlsbGlvbiBhbmQgUml0ZSBBaWQm
IzgyMTc7cyAkMzAuNyBiaWxsaW9uLjwvcD48cD5GcmVkJiM4MjE3O3Mgc2FpZCBidXlpbmcgdGhl
IFJpdGUgQWlkIHN0b3JlcyB3aWxsIHR1cm4gaXQgaW50byBhICYjODIyMDtuYXRpb25hbCBjb21w
ZXRpdG9yLCYjODIyMTsgaGVscGluZyBpdCBleHBhbmQgb3V0c2lkZSBvZiB0aGUgU291dGhlYXN0
LjwvcD48cD5SaXRlIEFpZCYjODIxNztzIDQsNjAwIHN0b3JlcyBhcmUgc3ByZWFkIG91dCBhcm91
bmQgdGhlIGNvdW50cnksIGJ1dCBpdHMgYmlnZ2VzdCBwcmVzZW5jZSBpcyBhbG9uZyB0aGUgY29h
c3RzLiBUaGUgY29tcGFuaWVzIHdvbiYjODIxNzt0IHNheSB3aGljaCBzdG9yZXMgRnJlZCYjODIx
NztzIHdpbGwgYnV5IHVudGlsIHRoZSBkZWFsIGJldHdlZW4gV2FsZ3JlZW5zIGFuZCBSaXRlIEFp
ZCBjbG9zZXMsIHdoaWNoIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGhhcHBlbiBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBv
ZiBuZXh0IHllYXIuIEFuZCBGcmVkJiM4MjE3O3MgY291bGQgYnV5IG1vcmUgUml0ZSBBaWQgc3Rv
cmVzIGlmIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHJlcXVpcmVzIGl0IHRvLiBXYWxncmVlbnMgYW5kIFJpdGUg
QWlkIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBiZSBsZWZ0IHdpdGggYWJvdXQgMTIsMDAwIHN0b3Jlcy48L3A+
PHA+QW5hbHlzdHMgYXQgUmF5bW9uZCBKYW1lcyBzYWlkIGl0IHdhcyBhICYjODIyMDtncmVhdCBk
ZWFsJiM4MjIxOyBmb3IgRnJlZCYjODIxNztzLCBlc3RpbWF0aW5nIHRoYXQgaXQgd291bGQgYmUg
cGF5aW5nIGFib3V0ICQxLjEgbWlsbGlvbiBmb3IgZWFjaCBSaXRlIEFpZCBzdG9yZSwgYSBmcmFj
dGlvbiBvZiB3aGF0IFdhbGdyZWVucyBpcyBlc3RpbWF0ZWQgdG8gYmUgcGF5aW5nIGZvciBSaXRl
IEFpZCBzdG9yZXMuPC9wPjxwPkZyZWQmIzgyMTc7cyBhbHNvIGNhdWdodCB0aGUgZXllIG9mIGEg
TmV3IFlvcmsgaGVkZ2UgZnVuZC4gQWxkZW4gR2xvYmFsIENhcGl0YWwgZGlzY2xvc2VkIFRodXJz
ZGF5IHRoYXQgaXQgaGFzIGEgbmVhcmx5IDI1IHBlcmNlbnQgc3Rha2UgaW4gRnJlZCYjODIxNztz
LCBtYWtpbmcgaXQgdGhlIGNoYWluJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBzaGFyZWhvbGRlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.