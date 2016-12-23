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Fred’s, a small drugstore chain, to buy 865 Rite Aid stores

Associated Press

Published: December 23, 2016 - 06:50 PM
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Fred's president Michael Bloom and CEO Jerry Shore (left) pose for a photo outside of a store, Dec. 7, 2015 in Memphis, Tenn. Fred's, a small regional drugstore chain from Memphis, had a good week. It all started Tuesday, when Fred's said it would pay $950 million to buy 865 stores that Rite Aid needs to sell in order to close a $9.4 billion buyout deal from Walgreens Boots Alliance Inc. The deal will more than double its current store count of 650, and Bloom called it a "transformative event" for the company. (Nikki Boertman/The Commercial Appeal via AP)


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