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Free shipping becomes the norm for cyber shoppers

By Courtney Jespersen
NerdWallet

Published: April 18, 2017 - 06:00 PM
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In this Aug. 4, 2016 photo, Amazon.com boxes are shown stacked near a Boeing 767 Amazon "Prime Air" cargo plane on display in a Boeing hangar in Seattle. Retail subscription programs, such as Amazon Prime, promise free shipping to members for a monthly or yearly fee. As shoppers demand speed, some cyberstores are offering free and fast shipping, albeit with minimum-purchase requirements. Certain situations, however, may warrant paying the membership fee. (AP Photo/Ted S. Warren)


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