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General mills partners with Land institute, university

General Mills boosts eco-friendly grain Kernza

By Steve Karnowski
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 06:41 PM
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In this photo provided by The Land Institute of Salina, Kan., technician John Mai checks wheat crosses in the institute's greenhouse. On Tuesday General Mills announced partnerships with The Land Institute and the University of Minnesota to help commercialize Kernza, a wild relative of wheat, and to incorporate the grain into cereals and snacks under its Cascadian Farm organic brand. (The Land Institute via AP)


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