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Get your motor running: Craft brewery opens inside Ohio Harley-Davidson dealership

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 20, 2017 - 09:49 AM | Updated: January 20, 2017 - 09:49 AM
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Owner/Brewmaster of Biker Brewhouse Larry Wilson stands in the brew room overlooking the showroom of Harley Davidson Bike Town in Austintown. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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