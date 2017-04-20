GM latest company to have assets seized in Venezuela

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REVUUk9JVDogR2VuZXJhbCBNb3RvcnMgYmVjYW1lIHRoZSBsYXRlc3QgY29ycG9yYXRpb24g
dG8gaGF2ZSBhIGZhY3Rvcnkgb3Igb3RoZXIgYXNzZXQgc2VpemVkIGJ5IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50
IG9mIFZlbmV6dWVsYSwgYW5kIHRoZSBEZXRyb2l0IGF1dG9tYWtlciBmYWNlcyBhbiB1cGhpbGwg
YmF0dGxlIHRvIHJlY292ZXIgYW55IGRhbWFnZXMuPC9wPjxwPkdNIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhh
dCBpdHMgb25seSBmYWN0b3J5IGluIFZlbmV6dWVsYSB3YXMgY29uZmlzY2F0ZWQgYSBkYXkgZWFy
bGllciwgYXMgYW50aS1nb3Zlcm5tZW50IHByb3Rlc3RlcnMgY2xhc2hlZCB3aXRoIGF1dGhvcml0
aWVzIGluIGEgY291bnRyeSB0aGF0IGlzIHJvaWxlZCBieSBlY29ub21pYyB0cm91Ymxlcy4gR00g
c2FpZCBhc3NldHMgc3VjaCBhcyB2ZWhpY2xlcyB3ZXJlIHRha2VuIGZyb20gdGhlIHBsYW50LCBj
YXVzaW5nIHRoZSBjb21wYW55IGlycmVwYXJhYmxlIGRhbWFnZS48L3A+PHA+VGhlIHNlaXp1cmUg
aXMgdGhlIGxhdGVzdCBpbiBhIGxvbmcgc3RyaW5nIG9mIGdvdmVybm1lbnQgY29uZmlzY2F0aW9u
cyBvZiBmYWN0b3JpZXMgYW5kIG90aGVyIGFzc2V0cyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiBhIHN0YXBsZSBv
ZiB0aGUgc28tY2FsbGVkIDIxc3QgY2VudHVyeSBzb2NpYWxpc3QgcmV2b2x1dGlvbiBpbiBWZW5l
enVlbGEgc3RhcnRlZCBieSB0aGUgbGF0ZSBIdWdvIENoYXZleiB0d28gZGVjYWRlcyBhZ28uIFZl
bmV6dWVsYSBpcyBjdXJyZW50bHkgZmlnaHRpbmcgY2xhaW1zIG9mIGlsbGVnYWwgYXNzZXQgc2Vp
enVyZXMgYXQgYSBXb3JsZCBCYW5rLXNwb25zb3JlZCBhcmJpdHJhdGlvbiBwYW5lbCBmcm9tIG1v
cmUgdGhhbiAyNSBjb21wYW5pZXMsIG1ha2luZyBpdCBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QtZnJlcXVlbnRs
eSB0YXJnZXRlZCBuYXRpb25zIGluIHRoZSB3b3JsZC48L3A+PHA+SW4gTWFyY2gsIGEgV29ybGQg
QmFuayBhcmJpdHJhdGlvbiBwYW5lbCBkZXRlcm1pbmVkIHRoYXQgVmVuZXp1ZWxhIGRpZCBub3Qg
aGF2ZSB0byBwYXkgJDEuNCBiaWxsaW9uIHRvIEV4eG9uIE1vYmlsIENvcnAuIGZvciBjb25maXNj
YXRpbmcgY29tcGFueSBhc3NldHMgZHVyaW5nIGEgd2F2ZSBvZiBuYXRpb25hbGl6YXRpb25zLjwv
cD48cD5BdXRvIHByb2R1Y3Rpb24gaW4gVmVuZXp1ZWxhIGhhcyBuZWFybHkgZ3JvdW5kIHRvIGEg
aGFsdCBhbWlkIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgZWNvbm9taWMgY29sbGFwc2UuIFRoZSBjYXNo
LXN0cmFwcGVkIGdvdmVybm1lbnQgaGFzIGNob2tlZCBvZmYgY2FyIGNvbXBhbmllcyYjODIxNzsg
YWNjZXNzIHRvIGRvbGxhcnMgbmVlZGVkIHRvIGltcG9ydCBwYXJ0cyBhbmQgcmVwYXRyaWF0ZSBw
cm9maXRzLiBHTSYjODIxNztzIGZhY3RvcnkgaW4gdGhlIGluZHVzdHJpYWwgY2l0eSBvZiBWYWxl
bmNpYSBoYXMgbm90IHByb2R1Y2VkIGEgc2luZ2xlIGNhciBzaW5jZSAyMDE1LiBOYXRpb253aWRl
LCBjYXIgbWFrZXJzIGFzc2VtYmxlZCBqdXN0IDIsODQ5IGNhcnMgbGFzdCB5ZWFyLCBmcm9tIGEg
cGVhayBvZiAxNzIsMjE4IHZlaGljbGVzIGluIDIwMDcuPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgVmVuZXp1ZWxh
JiM4MjE3O3MgZ3JpbSBvdXRsb29rLCBtYW55IGNhciBtYWtlcnMgaGF2ZSBkZWNpZGVkIHRvIHN0
YXkgcHV0IGFuZCBhdm9pZCB0aGUgZHJhc3RpYyBzdGVwIG9mIHNodXR0aW5nIGRvd24gb3BlcmF0
aW9ucyB0byBhdm9pZCBsb3NpbmcgbWFya2V0IHNoYXJlIGluIGNhc2UgdGhlIGVjb25vbXkgZHJh
bWF0aWNhbGx5IGltcHJvdmVzIG9yIGEgbW9yZSBidXNpbmVzcy1mcmllbmRseSBnb3Zlcm5tZW50
IHRha2VzIHBvd2VyLjwvcD48cD5HTSBoYXMgYWJvdXQgMiw3MDAgd29ya2VycyBpbiBWZW5lenVl
bGEsIHdoZXJlIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB0aGUgbWFya2V0IGxlYWRlciBmb3Igb3ZlciAzNSB5
ZWFycy4gSXQgYWxzbyBoYXMgNzkgZGVhbGVycyB0aGF0IGVtcGxveSAzLDkwMCBwZW9wbGUsIGFu
ZCBpdHMgcGFydHMgc3VwcGxpZXJzIG1ha2UgdXAgbW9yZSB0aGFuIGhhbGYgb2YgVmVuZXp1ZWxh
JiM4MjE3O3MgYXV0byBwYXJ0cyBtYXJrZXQsIHRoZSBjb21wYW55IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBm
YWN0b3J5IHNlaXp1cmUgYXJvc2UgZnJvbSBhbiBhbG1vc3QgMjAteWVhci1vbGQgbGF3c3VpdCBi
cm91Z2h0IGJ5IGEgZm9ybWVyIEdNIGRlYWxlcnNoaXAgaW4gd2VzdGVybiBWZW5lenVlbGEuIFRo
ZSBkZWFsZXJzaGlwIGhhZCBiZWVuIHNlZWtpbmcgZGFtYWdlcyBmcm9tIEdNIG9mIDQ3NiBtaWxs
aW9uIGJvbGl2YXJzICYjODIxMjsgYWJvdXQgJDY2NSBtaWxsaW9uIGF0IHRoZSBvZmZpY2lhbCBl
eGNoYW5nZSByYXRlLCBidXQganVzdCAkMTE1IG1pbGxpb24gb24gdGhlIGJsYWNrIG1hcmtldCB3
aGVyZSBtYW55IFZlbmV6dWVsYW5zIGFyZSBmb3JjZWQgdG8gdHVybiB0byBzZWxsIHRoZWlyIGlu
Y3JlYXNpbmdseSB3b3J0aGxlc3MgY3VycmVuY3kuIEdNIHNhaWQgaXQgd2FzIG5vdGlmaWVkIHRo
aXMgd2VlayB0aGF0IGEgbG93LWxldmVsIGNvdXJ0IG9yZGVyZWQgYW4gZW1iYXJnbyBvZiBpdHMg
cGxhbnQsIGJhbmsgYWNjb3VudHMgYW5kIG90aGVyIGFzc2V0cyBpbiB0aGUgY291bnRyeS48L3A+
PHA+SHVuZHJlZHMgb2Ygd29ya2VycyBkZXNwZXJhdGUgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRo
ZWlyIGpvYnMgZ2F0aGVyZWQgYXQgdGhlIHBsYW50IG9uIFRodXJzZGF5IHRvIG1lZXQgd2l0aCBn
b3Zlcm5tZW50IGFuZCBtaWxpdGFyeSBvZmZpY2lhbHMsIGFzIHdlbGwgYXMgcmVwcmVzZW50YXRp
dmVzIG9mIHRoZSBkZWFsZXJzaGlwIHRoYXQgYnJvdWdodCB0aGUgbGF3c3VpdC48L3A+PHA+VGhl
IFZlbmV6dWVsYW4gZ292ZXJubWVudCBoYWQgbm8gY29tbWVudCBhYm91dCB0aGUgR00gZmFjdG9y
eS48L3A+PHA+SW4gSnVseSBvZiBsYXN0IHllYXIsIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHRvb2sgY29udHJv
bCBvZiBhIGZhY3RvcnkgYmVsb25naW5nIHRvIEtpbWJlcmx5LUNsYXJrIENvcnAuIGFmdGVyIHRo
ZSBVLlMuIHBlcnNvbmFsIGNhcmUgZ2lhbnQgc2FpZCBpdCB3YXMgbm8gbG9uZ2VyIHBvc3NpYmxl
IHRvIG1hbnVmYWN0dXJlIGluIHRoZSBjcmlzaXMtd3JhY2tlZCBuYXRpb24gZHVlIHRvIGEgbGFj
ayBvZiBtYXRlcmlhbHMuIFByZXNpZGVudCBOaWNvbGFzIE1hZHVybyBhY2N1c2VkIEtpbWJlcmx5
LUNsYXJrIG9mIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gYW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBwbG90IHRvIGRhbWFn
ZSBWZW5lenVlbGEmIzgyMTc7cyBlY29ub215LjwvcD48cD5LaW1iZXJseS1DbGFyayBqb2luZWQg
QnJpZGdlc3RvbmUsIEdlbmVyYWwgTWlsbHMsIFByb2N0ZXIgJmFtcDsgR2FtYmxlLCBGb3JkIE1v
dG9yIENvLiBhbmQgb3RoZXIgbXVsdGluYXRpb25hbCBjb3Jwb3JhdGlvbnMgaW4gc2NhbGluZyBi
YWNrIG9wZXJhdGlvbnMgaW4gVmVuZXp1ZWxhLiBGb3JkIHN1c3BlbmRlZCBvcGVyYXRpb25zIGF0
IGl0cyBWYWxlbmNpYSBwbGFudCBpbiBEZWNlbWJlciBkdWUgdG8gc2x1bXBpbmcgc2FsZXMuIFRv
eW90YSBzYWlkIGl0cyBsb25lIGZhY3RvcnkgaW4gQ3VtYW5hLCBWZW5lenVlbGEsIGNvbnRpbnVl
cyB0byBvcGVyYXRlIG5vcm1hbGx5LjwvcD48cD5JZiB0aGUgZ292ZXJubWVudCBwZXJtaXRzIGl0
LCBHTSB3b3JrZXJzIGF0IHRoZSBWYWxlbmNpYSBwbGFudCB3aWxsIGdldCBzZXBhcmF0aW9uIGJl
bmVmaXRzICYjODIyMDthcmlzaW5nIGZyb20gdGhlIHRlcm1pbmF0aW9uIG9mIGVtcGxveW1lbnQg
cmVsYXRpb25zaGlwcyBkdWUgdG8gY2F1c2VzIGJleW9uZCB0aGUgcGFydGllcyYjODIxNzsgY29u
dHJvbCwmIzgyMjE7IHRoZSBHTSBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZC48L3A+PHA+RGVhbGVycyB3aWxsIGNv
bnRpbnVlIHRvIHNlcnZpY2UgdmVoaWNsZXMgYW5kIHByb3ZpZGUgcGFydHMsIHRoZSBjb21wYW55
IHNhaWQuPC9wPjxwPkdNJiM4MjE3O3MgVmVuZXp1ZWxhbiBvcGVyYXRpb25zIGhhdmUgYmVlbiBh
IGRyYWcgb24gZWFybmluZ3MgZm9yIHNldmVyYWwgeWVhcnMuIEluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRl
ciBvZiAyMDE1LCB0aGUgY29tcGFueSB0b29rIGEgJDcyMCBtaWxsaW9uIGNoYXJnZSBmb3IgY3Vy
cmVuY3kgZGV2YWx1YXRpb24gYW5kIGFzc2V0IHZhbHVhdGlvbiB3cml0ZS1kb3ducyBhcyB0aGUg
ZWNvbm9teSBmYWx0ZXJlZC48L3A+PHA+U291dGggQW1lcmljYW4gb3BlcmF0aW9ucywgd2hpY2gg
aW5jbHVkZSBWZW5lenVlbGEsIGFjY291bnQgZm9yIGEgcmVsYXRpdmVseSBzbWFsbCBwb3J0aW9u
IG9mIEdNJiM4MjE3O3MgZWFybmluZ3MgYW5kIHNhbGVzLiBMYXN0IHllYXIgdGhlIGNvbXBhbnkg
bG9zdCAkNDAwIG1pbGxpb24gYmVmb3JlIHRheGVzIGluIFNvdXRoIEFtZXJpY2EsIGJ1dCBhcyBh
IHdob2xlIHRoZSBjb21wYW55IG1hZGUgYSBwcmV0YXggcHJvZml0IG9mICQxMi41IGJpbGxpb24u
IEdNIHNvbGQganVzdCBvdmVyIDU4MywwMDAgdmVoaWNsZXMgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiBsYXN0IHll
YXIsIGFib3V0IDYgcGVyY2VudCBvZiBpdHMgdG90YWwgc2FsZXMuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55
IHJlY2VudGx5IHNhaWQgdGhhdCBpdHMgU291dGggQW1lcmljYSByZWdpb24gJiM4MjIwO3JlbWFp
bnMgY2hhbGxlbmdlZCBmcm9tIG1hY3JvLWVjb25vbWljIGFuZCBwb2xpdGljYWwgc3RhbmRwb2lu
dHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaGFyZXMgb2YgR2VuZXJhbCBNb3RvcnMgQ28uIHJvc2UgNTkgY2Vu
dHMgdG8gJDM0LjM4IGluIGFmdGVybm9vbiB0cmFkaW5nLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYj
ODIxMjs8L3A+PHA+R29vZG1hbiByZXBvcnRlZCBmcm9tIENhcmFjYXMuIERlZS1Bbm4gRHVyYmlu
IGNvbnRyaWJ1dGVkIGZyb20gRGV0cm9pdC4gTW9yZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHJlcG9ydGlu
ZyBvbiBWZW5lenVlbGEmIzgyMTc7cyBwcm9ibGVtcyBjYW4gYmUgZm91bmQgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmFwLm9yZy9leHBsb3JlL3ZlbmV6dWVsYS11bmRvbmUiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5hcC5vcmcvZXhwbG9yZS92ZW5lenVlbGEtdW5kb25lPC9h
PjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.