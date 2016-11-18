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Going shopping on Thanksgiving and Black Friday? Here are some tips for the best deals

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: November 18, 2016 - 01:40 PM | Updated: November 20, 2016 - 01:21 AM
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This Black Friday file photo in Los Angeles, people shop at a Gap factory store at the Citadel Outlets. (AP File Photo)

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