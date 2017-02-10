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GOJO Industries looks to future with new products, expansion in facilities

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 10, 2017 - 07:18 PM | Updated: February 13, 2017 - 02:47 PM
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Jessica McCoy, GOJOs healthy places and digital demand activation business development vice president and general manager, talks about the company's new surface cleaning products for various industries. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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