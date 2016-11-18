All CATEGORIES
☰ Menu

Charity

Goodyear blimp base to host Toys For Tots drive this year

Beacon Journal staff report

Published: November 18, 2016 - 07:19 PM | Updated: November 25, 2016 - 08:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Major Chris Athanas thanks a back seat donor at the US Marine Corps Reserve Toys for Tots event at the Goodyear Tire and Rubber Company Wingfoot Lake Airship Base on Dec. 11, 2015, in Suffield Township. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

tax26 Pablo Martinez Monsivais - AP
For some in middle class, Trump plan would mean tax increase - 9:45 PM

WASHINGTON: President-elect Donald Trump’s proposals would modestly cut income taxes for most middle-class Americans. But for nearly 8 million families — including a majority of single-parent households — the opposite would occur: They’d pay more.

print26_02
Why fingers make handy, if not foolproof, digital keys - 9:45 PM
Business news briefs — Nov. 26 - 9:45 PM
Oil pipeline: Trump’s stock in company raises concern - 10:38 PM
shoes26cut_web
Akron’s Stage Center supplies ballerinas’ needs on ‘Phantom’ tour
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next