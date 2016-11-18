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Goodyear blimp base to host Toys For Tots drive this year

By Beacon Journal staff report
Beacon Journal staff report

Published: November 18, 2016 - 07:19 PM
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Major Chris Athanas thanks a back seat donor at the US Marine Corps Reserve Toys for Tots event at the Goodyear Tire and Rubber Company Wingfoot Lake Airship Base on Dec. 11, 2015, in Suffield Township. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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