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Goodyear blimp christening can inspire, Savannah James says

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: October 21, 2016 - 09:01 PM | Updated: October 22, 2016 - 11:05 PM
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Savannah James, businesswoman, philanthropist and LeBron James' wife, reacts after christening Goodyear's newest airship, Wingfoot Two, on Friday at the blimp base in Suffield Township. (Leah Klafczynski/The Akron Beacon Journal)


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