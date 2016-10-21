Goodyear blimp christening can inspire, Savannah James says

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2F2YW5uYWggSmFtZXMgaG9wZXMgb3RoZXIgd29tZW4gd2lsbCBmaW5kIGluc3BpcmF0aW9u
IGluIGhlciBiZWluZyBjaG9zZW4gdG8gY2hyaXN0ZW4gV2luZ2Zvb3QgVHdvLCBHb29keWVhciYj
ODIxNztzIG5ld2VzdCBhaXJzaGlwLjwvcD48cD5KYW1lcyBhbHNvIGRlbW9uc3RyYXRlZCBhIHN0
cm9uZyByaWdodCBhcm0gd2hlbiBzaGUgYnJva2Ugb3BlbiBhIGJvdHRsZSBvZiBjaGFtcGFnbmUg
bGF0ZSBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29uIHRvIGNocmlzdGVuIHRoZSBibGltcC4gVGhhdCBzZW50IGEg
c2hvd2VyIG9mIGJ1YmJseSB1cCBoZXIgYXJtLCBldmVuIHNwcmF5aW5nIGEgbGl0dGxlIGJpdCBv
biBSaWNoYXJkIEtyYW1lciwgR29vZHllYXImIzgyMTc7cyBjaGFpcm1hbiwgY2hpZWYgZXhlY3V0
aXZlIG9mZmljZXIgYW5kIHByZXNpZGVudCwgd2hvIHN0b29kIG5leHQgdG8gaGVyLjwvcD48cD5B
ZnRlciB0aGUgZXZlbnQgY29uY2x1ZGVkLCBKYW1lcyBub3RlZCBzaGUgd2FzIHN1cnByaXNlZCB3
aGVuIGFza2VkIGJ5IEdvb2R5ZWFyIHRvIGRvIHRoZSBjZXJlbW9ueTogJiM4MjIwO0hvbmVzdGx5
LCBJIGtpbmQgb2YgdGhvdWdodCwgbWU/IFlvdSB3YW50IG1lIHRvIGNocmlzdGVuIHRoZSBHb29k
eWVhciBibGltcD8gSSBraW5kIG9mIGxldCBpdCBzaW5rIGluLCB0aGVuIEkga2luZCBvZiB0aG91
Z2h0LCB3aHkgbm90IG1lPyBLaW5kIG9mIGF3ZXNvbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcyBzYWlk
IHNoZSB3YW50cyBvdGhlciB5b3VuZyB3b21lbiB0byBiZSB0aGVtc2VsdmVzIGFuZCBkbyB3aGF0
IHRoZXkgYXJlIHBhc3Npb25hdGUgYWJvdXQuICYjODIyMDtZb3UgbmV2ZXIga25vdyB3aGF0IHdp
bGwgY29tZSBvdXQgb2YgdGhhdCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5KYW1lcywgYW4gQWty
b24gbmF0aXZlLCBoYXMgc3RhcnRlZCBoZXIgb3duIGJ1c2luZXNzIGFuZCBiZWdhbiB0aGUgYW5u
dWFsIEkgUFJPTWlzZSBNYWtlb3ZlciBldmVudCBpbnRlbmRlZCB0byBlbXBvd2VyIGFuZCBpbnNw
aXJlIHlvdW5nIHdvbWVuLiBKYW1lcyBhbHNvIGlzIHByZXBhcmluZyB0byBsYXVuY2ggYSBtZW50
b3IgcHJvZ3JhbSBmb3IgeW91bmcgd29tZW4gaW4gQWtyb24gYXQgQnVjaHRlbCBoaWdoIHNjaG9v
bCwgaGVyIGFsbWEgbWF0ZXIuIDwvcD48cD5TaGUgYWxzbyBpcyBtYXJyaWVkIHRvIENsZXZlbGFu
ZCBDYXZhbGllcnMgc3VwZXJzdGFyIExlQnJvbiBKYW1lcyBhbmQgYWN0aXZlbHkgdm9sdW50ZWVy
cyB3aXRoIHRoZSBMZUJyb24gSmFtZXMgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24uIChMZUJyb24gYXR0ZW5k
ZWQgdGhlIGNocmlzdGVuaW5nLCB3ZWFyaW5nIGEgYmFzZWJhbGwgY2FwIGFuZCBhIGphY2tldCB3
aXRoIGhpcyBudW1iZXIsIDIzLCBvbiBpdHMgYmFjay4pPC9wPjxwPlNhdmFubmFoIEphbWVzIGJl
Y2FtZSBwYXJ0IG9mIGEgbG9uZyBsaW5lIG9mIHdvbWVuIHdobyBoYXZlIGNocmlzdGVuZWQgR29v
ZHllYXIgYWlyc2hpcHMuIFRoZXkgaW5jbHVkZSBhdmlhdG9yIEFtZWxpYSBFYXJoYXJ0IGluIDE5
MjkgYW5kIGFzdHJvbmF1dCBTYWxseSBSaWRlIGluIDIwMDAuIFRlbGV2aXNpb24gam91cm5hbGlz
dCBSb2JpbiBSb2JlcnRzIG9mIEFCQyYjODIxNztzIDxlbT5Hb29kIE1vcm5pbmcgQW1lcmljYTwv
ZW0+IGNocmlzdGVuZWQgV2luZ2Zvb3QgT25lIGluIDIwMTQuIFJvYmVydHMgd2FzIGFsc28gYXQg
RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgY2VyZW1vbnkgYW5kIHNwb2tlIGJyaWVmbHkuPC9wPjxwPkphbWVzIHNh
aWQgaXQgaXMgYSBiaWcgZGVhbCB0byBoZXIgdGhhdCBzaGUgYmVjYW1lIHRoZSBzZWNvbmQgQWZy
aWNhbi1BbWVyaWNhbiB3b21hbiAmIzgyMTI7IGFmdGVyIFJvYmVydHMgJiM4MjEyOyB0byBjaHJp
c3RlbiBhIEdvb2R5ZWFyIGJsaW1wLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgcmVhbGx5IHNheXMgYSBsb3Qg
dGhhdCB0aGV5IGV2ZW4gY29uc2lkZXJlZCBtZSwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuPC9wPjxwPlNo
ZSBub3RlZCB3aXRoIGEgc21pbGUgdGhhdCB0aGVyZSB3ZXJlIGEgZmV3IGF1ZGllbmNlIG1lbWJl
cnMgd2hvIHdlcmUgbm90IGFzIHRocmlsbGVkIGFzIHNoZSB3YXMgYWJvdXQgYmVpbmcgY2hvc2Vu
IHRvIGRvIHRoZSBjaHJpc3RlbmluZzogaGVyIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3aXNo
IHRoZXkgd2VyZSBhIGxpdHRsZSBtb3JlIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgaXQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0J1dCBhdCAxMiwgOSBhbmQgMiwgdGhleSB3ZXJlIGp1c3Qga2luZCBvZiBoZXJl
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Li4uIFRoZXkgd2VyZSwgJiM4MjE2O01vbSwgY2FuIEkgdGFrZSBteSBp
UGFkPyYjODIxNzsgJiM4MjE2O05vLCYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gU2hl
IHNhaWQgc2hlIHRvbGQgdGhlbSBzaGUgd2FzIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgYSBuaWNlIHNwZWVjaCBh
bmQgdGhleSBoYWQgdG8gbGlzdGVuIHRvIGhlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBwcmV0
dHkgc3VyZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHByb3VkIG9mIG1lLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxw
PlRvIGhlciwgdGhlIEdvb2R5ZWFyIGJsaW1wIHJlcHJlc2VudHMgQWtyb24sIHNoZSBzYWlkLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBBa3Jvbiwgd2hlcmV2ZXIgeW91IGFyZSwgd2hhdGV2ZXIg
c3BvcnRpbmcgZXZlbnQgeW91JiM4MjE3O3JlIGF0LiBJdCYjODIxNztzIHRoZSBQcm8gQm93bCBp
biBIYXdhaWkgJiM4MjEyOyB0aGF0JiM4MjE3O3MgQWtyb24gZmxvYXRpbmcgb3ZlciwmIzgyMjE7
IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Db2xkLCByYWlueSB3ZWF0aGVyIGtlcHQgdGhlIHNwZWVjaGVzIGFu
ZCBpbnZpdGF0aW9uLW9ubHkgYXVkaWVuY2UgJiM4MjEyOyBsYXJnZWx5IEdvb2R5ZWFyIGVtcGxv
eWVlcyAmIzgyMTI7IGluc2lkZSBHb29keWVhciYjODIxNztzIGJsaW1wIGJhc2UgaGFuZ2FyIGlu
IFN1ZmZpZWxkIFRvd25zaGlwLiA8L3A+PHA+R29vZHllYXIgcHJvamVjdGVkIGEgdmlkZW8gaGlz
dG9yeSBvZiBpdHMgYWlyc2hpcHMgb24gdGhlIGNsb3NlZCBoYW5nYXIgZG9vcnMsIGFuZCB0aGVu
IG9wZW5lZCB0aGVtIHRvIHJldmVhbCBXaW5nZm9vdCBUd28gb3V0c2lkZSwgd2l0aCB0aGUgVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBtYXJjaGluZyBiYW5kIHBsYXlpbmcuPC9wPjxwPktyYW1lciBzYWlk
IEphbWVzIHdhcyBhIGdyZWF0IGNob2ljZSB0byBjaHJpc3RlbiBXaW5nZm9vdCBUd28uIFRoZSBj
b21wYW55IGxvb2tlZCBmb3IgcGVvcGxlIHdobyBhcmUgcm9vdGVkIHRvIEFrcm9uLCBoZSBzYWlk
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2F2YW5uYWggd2FzIGp1c3QgdGhlIHBlcmZlY3QgcGVyc29uIHRvIGRv
IGl0IGZvciB1cywmIzgyMjE7IEtyYW1lciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIGFjdHVhbGx5IGFu
IGVhc3kgY2hvaWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgYWlyc2hpcHMgYXJl
IG9mdGVuIHVzZWQgZm9yIGNoYXJpdGFibGUgcHVycG9zZXMgYW5kIHRoZSBuZXcgbW9kZWxzIGNh
biBjYXJyeSBtb3JlIHBlb3BsZSB0aGFuIGVhcmxpZXIgZ2VuZXJhdGlvbnMgb2YgYWlyc2hpcHMu
PC9wPjxwPk5ldyB0ZWNobm9sb2d5IHNvYXJzPC9wPjxwPldpbmdmb290IFR3byBpcyB0aGUgc2Vj
b25kIGluIGEgbmV3IGdlbmVyYXRpb24gb2YgR29vZHllYXIgYWlyc2hpcHMgY2FsbGVkIE5ULCBm
b3IgTmV3IFRlY2hub2xvZ3kuIFdpbmdmb290IFR3byBmaXJzdCBmbGV3IE1hcmNoIDEyLiBJdCBs
aWtlbHkgd2lsbCByZW1haW4gYmFzZWQgYXQgdGhlIFN1ZmZpZWxkIFRvd25zaGlwIGJhc2UgZm9y
IGFub3RoZXIgeWVhciwgdGhlbiBiZSBtb3ZlZCBvdXQgdG8gQ2FsaWZvcm5pYS48L3A+PHA+VGhl
IGNvbXBhbnkgbGlrZXMgdGhlIG5hbWUgV2luZ2Zvb3QgYmVjYXVzZSBvZiBpdHMgaGlzdG9yaWMg
dGllcyB0byBHb29keWVhciYjODIxNztzIGxvZ28uPC9wPjxwPldpbmdmb290IFR3byBpcyBpZGVu
dGljYWwgdG8gV2luZ2Zvb3QgT25lLCB3aGljaCBmaXJzdCBmbGV3IGluIE1hcmNoIDIwMTQgYWZ0
ZXIgYmVpbmcgYnVpbHQgaW5zaWRlIEdvb2R5ZWFyJiM4MjE3O3MgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgYmxp
bXAgYmFzZS48L3A+PHA+VGhlIE5UIGFpcnNoaXBzIGFyZSBub3QgdHJ1ZSBibGltcHMgYmVjYXVz
ZSB0aGV5IGhhdmUgYSBzZW1pLXJpZ2lkIGNhcmJvbiBmaWJlciBhbmQgYWx1bWludW0gc2tlbGV0
b24uIFRoZXkgYXJlIGxvbmdlciwgZmFzdGVyIGFuZCBxdWlldGVyIHRoYW4gdGhlIGNvbXBhbnkm
IzgyMTc7cyBwcmV2aW91cyBnZW5lcmF0aW9uIG9mIGJsaW1wcy48L3A+PHA+VGhlIFNwaXJpdCBv
ZiBJbm5vdmF0aW9uLCB3aGljaCBmaXJzdCBmbGV3IGluIDIwMDYsIGFuZCBpcyBiYXNlZCBpbiBD
YWxpZm9ybmlhLCBpcyB0aGUgbGFzdCBvZiBHb29keWVhciYjODIxNztzIHRydWUgYmxpbXBzLiBX
aGVuIHRoZSBTcGlyaXQgb2YgSW5ub3ZhdGlvbiBpcyByZXRpcmVkLCBpdCB3aWxsIGJlIHJlcGxh
Y2VkIGJ5IGEgdGhpcmQgTlQgYWlyc2hpcCB5ZXQgdG8gYmUgYnVpbHQuPC9wPjxwPlRoZSBhaXJz
aGlwIG1hbnVmYWN0dXJlciBpcyBHZXJtYW55LWJhc2VkIFplcHBlbGluLCB3aGljaCBzaGlwcyBv
dmVyIHRoZSBwYXJ0cyB0byBiZSBhc3NlbWJsZWQgYXQgdGhlIFN1ZmZpZWxkIFRvd25zaGlwIGhh
bmdhci4gUGFydHMgZm9yIHRoZSB0aGlyZCBOVCBhaXJzaGlwIGFyZSBhbHJlYWR5IGF0IHRoZSBo
YW5nYXIuPC9wPjxwPkppbSBNYWNraW5ub24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTQ0
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbWFj
a2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbTxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2
NDtKaW1NYWNraW5ub25BQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.