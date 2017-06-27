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International journey

Goodyear blimp Wingfoot Two flying to Ottawa for Canada Day celebrations

Beacon Journal staff report

Published: June 27, 2017 - 02:35 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:45 AM
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Savannah James, businesswoman, philanthropist and LeBron James' wife, is broadcasted on a screen as she christens Goodyear's newest airship, Wingfoot Two, on October 21, 2016 at the blimp base in Suffield Township. (Leah Klafczynski/The Akron Beacon Journal)


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