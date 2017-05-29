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Volunteering

Goodyear kicks off new week of volunteering with aim of greater community involvement

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 29, 2017 - 08:18 PM
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Goodyear employees (from left) Elise Kogelnik, and Kendall Morrison receive their volunteer shirts at the Global Headquarters on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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