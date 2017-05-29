All CATEGORIES
☰ Menu

Volunteering

Goodyear kicks off new week of volunteering with aim of greater community involvement

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 29, 2017 - 08:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Goodyear employees (from left) Elise Kogelnik, and Kendall Morrison receive their volunteer shirts at the Global Headquarters on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

goodyear30web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Goodyear kicks off new week of volunteering with aim of greater community involvement

Goodyear on Thursday begins a week of volunteering in the Akron area that will involve more than 1,100 of its local employees.

akrondish31cut_sarah_01
Akron Dish: Solstice Festival at Sarah’s, lots of other wine events; Old European Days
threemile31cut_02
Three Mile Island owner threatens to close ill-fated plant - 7:05 PM
amazon31cut_02
It’s primetime at Amazon.com ... shares hit $1,000 - 6:46 PM
Business news briefs - 5:40 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next