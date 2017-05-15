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Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 12:27 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:08 PM
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Kyrie Irving show the new Goodyear Wingfoot logo on the Caviliers uniform. The Goodyear Tire & Rubber Company and the defending NBA Champion Cleveland Cavaliers today announced a multiyear sponsorship agreement for Goodyears iconic Wingfoot logo to appear on Cavaliers player uniforms beginning in the 2017-18 season. The two Ohio-based organizations made the announcement today at Quicken Loans Arena, home of the Cavaliers. (Photo courtesy Goodyear Co.)

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