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Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 12:27 PM | Updated: May 15, 2017 - 06:24 PM
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Goodyear CEO Richard Kramer speaks at a press conference announcing a new partnership with the Cleveland Cavaliers in Cleveland, Monday. Linked by geography and superstar LeBron James, the defending NBA champions announced a multiyear corporate sponsorship deal with Goodyear that includes the Cavs wearing the tire giants winged-foot logo on the fronts of their jerseys starting next season. (Joshua Gunter/Cleveland.com via AP)

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