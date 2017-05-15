All CATEGORIES
☰ Menu

Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 12:27 PM | Updated: May 15, 2017 - 01:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kyre Irving of the Cleveland Cavaliers models a jersey adorned with the Goodyear wingfoot logo. (Image courtesy of Goodyear)

ON THE WEB

MORE IN BUSINESS

goodyear16_01
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season - 1:08 PM

The Goodyear Tire and Rubber Co. and the Cleveland Cavaliers are entering a deal to add the Akron company’s iconic wingfoot logo to the NBA team’s uniforms starting in the 2017-2018 season.

TEC-Waymo-Lyft_45741.jpg-98590~1
Judge orders Uber not to use technology taken from Waymo - 10:54 AM
Ohio gas prices rise but remain below national average
Local business spotlight — May 14
Steelworkers union, tire makers to begin contract talks
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next