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Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season

Beacon Journal staff report

Published: May 15, 2017 - 12:27 PM

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Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season - 12:27 PM

The Goodyear Tire and Rubber Co. and the Cleveland Cavaliers are entering a deal to add the Akron company’s iconic wingfoot logo to the NBA team’s uniforms starting in the 2017-2018 season.

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