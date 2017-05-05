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AVIATION

Goodyear’s third NT airship being built at Wingfoot Lake

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 5, 2017 - 08:04 PM
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Heiko Eckleben, airship mechanic with the German Zeppelin Corporation, works on the internal frame, or longeron, as construction of the semi-rigid blimp Goodyear Zeppelin NT is underway at the Goodyear Wingfoot Lake blimp hangar. The NT airship will be close to 247 feet long. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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