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Volunteers

Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 7, 2017 - 03:44 PM
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Good Neighbors' Keith Freund, left, and Goodyear associate Kirsten Eickert scrub the walls at Good Neighbors Choice food pantry in Akron. Goodyear associates have been volunteering around the city for the past week. The company is also providing workshops that provide free training to local non-profits. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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