Goodyear tests new tire technology on Tesla fleet

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R29vZHllYXIgaXMgdGVzdGluZyBuZXcgdGlyZSB0ZWNobm9sb2d5IG9uIGEgZmxlZXQgb2Yg
c2VtaS1hdXRvbm9tb3VzIFRlc2xhIGVsZWN0cmljIGNhcnMuPC9wPjxwPlRoZSBBa3JvbiB0aXJl
IG1ha2VyIG9uIFRodXJzZGF5IHNhaWQgaXQgaGFzIGFuIGFncmVlbWVudCB3aXRoIENhbGlmb3Ju
aWEtYmFzZWQgVGVzbG9vcCBJbmMuIHRvIHN0dWR5IGFuZCBtb2RlbCB0aXJlIHBlcmZvcm1hbmNl
IHVzaW5nIHJlYWwtdGltZSBkYXRhIGdlbmVyYXRlZCBieSBzZW5zb3JzIG9uIFRlc2xvb3AmIzgy
MTc7cyB2ZWhpY2xlcy48L3A+PHA+VGVzbG9vcCBvcGVyYXRlcyBhIGZsZWV0IG9mIFRlc2xhIGNh
cnMsIHByb3ZpZGluZyB3aGF0IGlzIGNhbGxlZCAmIzgyMjA7YSBzaGFyZWQgcGFzc2VuZ2VyIHRy
YW5zcG9ydGF0aW9uIHNlcnZpY2UmIzgyMjE7IGZvciBkaXN0YW5jZXMgYmV0d2VlbiA1MCBhbmQg
MzAwIG1pbGVzLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIE1vZGVsIFMgY2FyIHRoYXQgaXMgcGFzc2luZyB0aGUg
MjUwLDAwMCBtaWxlIG1hcmsuPC9wPjxwPlRlc2xvb3AgaXMgZnVuZGVkIGJ5IENsZWFyc3RvbmUg
VmVudHVyZXMsIGFsb25nIHdpdGggaW52ZXN0b3JzIGZyb20gRmFjZWJvb2ssIFRlc2xhIE1vdG9y
cywgYW5kIEFsbGVuICZhbXA7IENvLiAgPC9wPjxwPiYjODIyMDtMZXZlcmFnaW5nIG91ciBkZWVw
IGtub3dsZWRnZSBhbmQgZXhwZXJpZW5jZSBpbiB0aXJlIGRlc2lnbiwgdGVzdGluZyBhbmQgZmxl
ZXQgb3BlcmF0aW9ucywgb3VyIGdvYWwgaXMgdG8gZW5zdXJlIHRoYXQgd2UgY2FuIG9mZmVyIHRo
ZSBtb3N0IGlubm92YXRpdmUgcmFuZ2Ugb2YgdGlyZS1yZWxhdGVkIHRlY2hub2xvZ2llcyBhbmQg
c2VydmljZXMgZm9yIHRoZSBuZXh0IGdlbmVyYXRpb24gb2YgY29ubmVjdGVkIHBhc3NlbmdlciBt
b2JpbGl0eSBmbGVldHMsJiM4MjIxOyBKaW0gRXVjaG5lciwgR29vZHllYXIgdmljZSBwcmVzaWRl
bnQgb2YgZ2xvYmFsIGlubm92YXRpb24sIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuIDwvcD48cD5Hb29k
eWVhciBzYWlkIHRoZSBUZXNsb29wIGFncmVlbWVudCB3aWxsIGFsbG93IGl0IHRvIGNyZWF0ZSBw
cmVkaWN0aXZlIG1vZGVscyBmb3IgdGlyZSB3ZWFyIHVzaW5nIGNsb3VkLWJhc2VkIG1hY2hpbmUg
bGVhcm5pbmcgYW5kIGFuYWx5dGljcyBzeXN0ZW1zLiBBbm90aGVyIGdvYWwgaXMgaGVscCB0aGUg
Y29tcGFueSBvcHRpbWl6ZSB0aXJlIG1haW50ZW5hbmNlLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.