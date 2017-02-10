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Goodyear to pay $1.75 million to settle workplace violations in Virginia tire plant where four workers died

By Sarah Rankin
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 04:33 PM
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This April 12, 2016 photo, shows the Goodyear plant in Danville, Va. Goodyear will pay $1.75 million to settle workplace health and safety violations found in inspections following four deaths at its Danville tire plant. The Virginia Department of Labor and Industry announced the penalties Friday. (Matt Bell/The Register & Bee via AP)


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