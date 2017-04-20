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Google Home’s assistant can now recognize different voices

By Michael Liedtke
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 12:23 PM

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