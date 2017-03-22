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Google Maps already tracks you; now other people can, too

By Michael Liedtke
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 01:58 PM
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This Wednesday, March 22, 2017, photo shows the Google Maps app on a smartphone, in New York. Google is enabling users of its digital mapping service to allow their movements to be tracked by friends and family in the latest test of how much privacy people are willing to sacrifice in an era of rampant sharing. The location-monitoring feature will begin rolling out Wednesday in an update to the Google Maps mobile app thats already on most of the worlds smartphones. It will also be available on personal computers. (AP Photo/Patrick Sison)


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