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Google’s Chrome browser to block some ads starting next year

By Tali Arbel
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 01:51 PM
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FILE - This Tuesday, Oct. 8, 2013, file photo, shows the Chrome logo displayed at a Google event, in New York. Google says its Chrome browser will block ads on websites it deems too annoying for web users starting in 2018. The digital-ad giants announcement comes as hundreds of millions of internet users fed up with ads that track them and make browsing sites difficult have already installed ad blockers on their desktop computers and phones. (AP Photo/Mark Lennihan, File)


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