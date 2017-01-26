All CATEGORIES
☰ Menu

Google’s Pixel phone shines despite misgauging demand

By Michael Liedtke
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 07:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The new Google Pixel phone is displayed following a product event, in San Francisco. Googles head-on rival to the iPhone, the Pixel, is off to a modest but promising start. It is Google's first step in what it says will be a years-long effort to take on Apple where its strongest. (AP Photo/Eric Risberg)


MORE IN BUSINESS

malone27cut_01 Jenna Watson - Jenna Watson
Summa CEO Thomas Malone resigns: What happens next at Summa remains unclear

Dr. Thomas Malone on Thursday announced his resignation as president and CEO of Summa Health, 21 days after more than 240 physicians signed a no-confidence letter calling for his departure.

Akron mayor and county executive pledge to keep helping Summa
vw27cut_02
Slow fix: VW diesel owners complain of buyback delays
google27cut
Google’s Pixel phone shines despite misgauging demand
dow27cut_01
For most Americans, Dow 20,000 carries little benefit
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next