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Google targets ’fake news,’ offensive search suggestions

By Michael Liedtke
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 11:05 AM
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FILE - In this Tuesday, March 23, 2010, file photo, the Google logo is seen at the Google headquarters in Brussels. Google has sprinkled some new ingredients into its search engine in an effort to prevent bogus information and offensive suggestions from souring its results. Most of the changes announced Tuesday, April 25, 2017, are designed to reduce the chances that its influential search engine will highlight untrue stories about people and events, a phenomenon commonly referred to as fake news. Besides trying to block fake news, Google has reprogrammed a popular feature to omit derogatory search suggestions. (AP Photo/Virginia Mayo, File)


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