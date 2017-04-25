Google targets ’fake news,’ offensive search suggestions

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTzogR29vZ2xlIGhhcyBzcHJpbmtsZWQgc29tZSBuZXcgaW5ncmVkaWVu
dHMgaW50byBpdHMgc2VhcmNoIGVuZ2luZSBpbiBhbiBlZmZvcnQgdG8gcHJldmVudCBib2d1cyBp
bmZvcm1hdGlvbiBhbmQgb2ZmZW5zaXZlIHN1Z2dlc3Rpb25zIGZyb20gc291cmluZyBpdHMgcmVz
dWx0cy48L3A+PHA+VGhlIGNoYW5nZXMgaGF2ZSBiZWVuIGluIHRoZSB3b3JrcyBmb3IgZm91ciBt
b250aHMsIGJ1dCBHb29nbGUgaGFkbiYjODIxNzt0IHB1YmxpY2x5IGRpc2N1c3NlZCBtb3N0IG9m
IHRoZW0gdW50aWwgbm93LiBUaGUgYW5ub3VuY2VtZW50IGluIGEgYmxvZyBwb3N0IFR1ZXNkYXkg
cmVmbGVjdHMgR29vZ2xlJiM4MjE3O3MgY29uZmlkZW5jZSBpbiBhIG5ldyBzY3JlZW5pbmcgc3lz
dGVtIGRlc2lnbmVkIHRvIHJlZHVjZSB0aGUgY2hhbmNlcyB0aGF0IGl0cyBpbmZsdWVudGlhbCBz
ZWFyY2ggZW5naW5lIHdpbGwgaGlnaGxpZ2h0IHVudHJ1ZSBzdG9yaWVzIGFib3V0IHBlb3BsZSBh
bmQgZXZlbnRzLCBhIHBoZW5vbWVub24gY29tbW9ubHkgcmVmZXJyZWQgdG8gYXMgJiM4MjIwO2Zh
a2UgbmV3cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBhIHByb2JsZW0gdGhh
dCBpcyBnb2luZyB0byBnbyBhbGwgdGhlIHdheSB0byB6ZXJvLCBidXQgd2Ugbm93IHRoaW5rIHdl
IGNhbiBzdGF5IGEgc3RlcCBhaGVhZCBvZiB0aGluZ3MsJiM4MjIxOyBzYWlkIEJlbiBHb21lcywg
R29vZ2xlJiM4MjE3O3MgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgZW5naW5lZXJpbmcgZm9yIHNlYXJjaC48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DT1JSRUNUSU5HIEFVVE9DT01QTEVURTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5CZXNp
ZGVzIHRha2luZyBzdGVwcyB0byBibG9jayBmYWtlIG5ld3MgZnJvbSBhcHBlYXJpbmcgaW4gaXRz
IHNlYXJjaCByZXN1bHRzLCBHb29nbGUgYWxzbyBoYXMgcmVwcm9ncmFtbWVkIGEgcG9wdWxhciBm
ZWF0dXJlIHRoYXQgYXV0b21hdGljYWxseSB0cmllcyB0byBwcmVkaWN0IHdoYXQgYSBwZXJzb24g
aXMgbG9va2luZyBmb3IgYXMgYSBzZWFyY2ggcmVxdWVzdCBhcyBiZWluZyB0eXBlZC4gVGhlIHRv
b2wsIGNhbGxlZCAmIzgyMjA7YXV0b2NvbXBsZXRlLCYjODIyMTsgaGFzIGJlZW4gb3ZlcmhhdWxl
ZCB0byBvbWl0IGRlcm9nYXRvcnkgc3VnZ2VzdGlvbnMsIHN1Y2ggYXMgJiM4MjIwO2FyZSB3b21l
biBldmlsLCYjODIyMTsgb3IgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIHRoYXQgcHJvbW90ZSB2aW9sZW5jZS48
L3A+PHA+R29vZ2xlIGFsc28gYWRkaW5nIGEgZmVlZGJhY2sgb3B0aW9uIHRoYXQgd2lsbCBlbmFi
bGUgdXNlcnMgdG8gY29tcGxhaW4gYWJvdXQgb2JqZWN0aW9uYWJsZSBhdXRvY29tcGxldGUgc3Vn
Z2VzdGlvbnMgc28gYSBodW1hbiBjYW4gcmV2aWV3IHRoZSB3b3JkaW5nLjwvcD48cD5GYWNlYm9v
aywgd2hlcmUgZmFrZSBuZXdzIHN0b3JpZXMgYW5kIG90aGVyIGhvYXhlcyBoYXZlIHdpZGVseSBj
aXJjdWxhdGVkIG9uIGl0cyBzb2NpYWwgbmV0d29yaywgYWxzbyBoYXMgYmVlbiB0cnlpbmcgdG8g
c3RlbSB0aGUgdGlkZSBvZiBtaXNsZWFkaW5nIGluZm9ybWF0aW9uIGJ5IHdvcmtpbmcgd2l0aCBU
aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBhbmQgb3RoZXIgbmV3cyBvcmdhbml6YXRpb25zIHRvIHJldmll
dyBzdXNwZWN0IHN0b3JpZXMgYW5kIHNldCB0aGUgcmVjb3JkIHN0cmFpZ2h0IHdoZW4gd2FycmFu
dGVkLiAgRmFjZWJvb2sgYWxzbyBoYXMgcHJvdmlkZWQgaXRzIG5lYXJseSAyIGJpbGxpb24gdXNl
cnMgd2F5cyB0byBpZGVudGlmeSBwb3N0cyBiZWxpZXZlZCB0byBjb250YWluIGZhbHNlIGluZm9y
bWF0aW9uLCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBHb29nbGUgaXMgbm93IGFsbG93aW5nIHVzZXJzIG9mIGl0
cyBzZWFyY2ggZW5naW5lIHRvIGRvIGZvciBzb21lIG9mIHRoZSBuZXdzIHNuaXBwZXRzIGZlYXR1
cmVkIGluIGl0cyByZXN1bHRzLjwvcD48cD48c3Ryb25nPldIWSBHT09HTEUgQ0FSRVM8L3N0cm9u
Zz48L3A+PHA+R29vZ2xlIGJlZ2FuIGF0dGFja2luZyBmYWtlIG5ld3MgaW4gbGF0ZSBEZWNlbWJl
ciBhZnRlciBzZXZlcmFsIGVtYmFycmFzc2luZyBleGFtcGxlcyBvZiBtaXNsZWFkaW5nIGluZm9y
bWF0aW9uIGFwcGVhcmVkIG5lYXIgdGhlIHRvcCBvZiBpdHMgc2VhcmNoIGVuZ2luZS4gQW1vbmcg
b3RoZXIgdGhpbmdzLCBHb29nbGUmIzgyMTc7cyBzZWFyY2ggZW5naW5lIHBvaW50ZWQgdG8gYSB3
ZWJzaXRlIHRoYXQgaW5jb3JyZWN0bHkgcmVwb3J0ZWQgdGhlbiBQcmVzaWRlbnQtZWxlY3QgRG9u
YWxkIFRydW1wIGhhZCB3b24gdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZSBpbiB0aGUgVS5TLiBlbGVjdGlvbiAs
IHRoYXQgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSB3YXMgcGxhbm5pbmcgYSBjb3VwIGFuZCB0aGF0
IHRoZSBIb2xvY2F1c3QgbmV2ZXIgb2NjdXJyZWQgZHVyaW5nIFdvcmxkIFdhciBJSS48L3A+PHA+
T25seSBhYm91dCAwLjI1IHBlcmNlbnQgb2YgR29vZ2xlJiM4MjE3O3Mgc2VhcmNoIHJlc3VsdHMg
d2VyZSBiZWluZyBwb2xsdXRlZCB3aXRoIGZhbHNlaG9vZHMsIEdvbWVzIHNhaWQuIEJ1dCB0aGF0
IHdhcyBzdGlsbCBlbm91Z2ggdG8gdGhyZWF0ZW4gdGhlIGludGVncml0eSBvZiBhIHNlYXJjaCBl
bmdpbmUgdGhhdCBwcm9jZXNzZXMgYmlsbGlvbnMgb2Ygc2VhcmNoIHJlcXVlc3RzIHBlciBkYXkg
bGFyZ2VseSBiZWNhdXNlIGl0IGlzIHdpZGVseSByZWdhcmRlZCBhcyB0aGUgaW50ZXJuZXQmIzgy
MTc7cyBtb3N0IGF1dGhvcml0YXRpdmUgc291cmNlIG9mIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhleSBoYXZlIGEgbG90IHJpZGluZyBvbiB0aGlzLCByZXB1dGF0aW9uIHdpc2UsJiM4MjIx
OyBzYWlkIEx1Y3kgRGFsZ2xpc2gsIHdobyBoYXMgYmVlbiB0cmFja2luZyB0aGUgZmxvdyBvZiBm
YWxzZSBpbmZvcm1hdGlvbiBhcyBkZWFuIG9mIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1hcnlsYW5kJiM4
MjE3O3Mgam91cm5hbGlzbSBkZXBhcnRtZW50LiAmIzgyMjA7SWYgeW91ciB3aG9sZSBidXNpbmVz
cyBtb2RlbCBpcyBiYXNlZCB0dXJuaW5nIHVwIHRoZSBiZXN0IHNlYXJjaCByZXN1bHRzLCBidXQg
dGhvc2UgcmVzdWx0cyB0dXJuIHVwIHN0dWZmIHRoYXQgaXMgdG90YWwgY3JhcCwgd2hlcmUgZG9l
cyB0aGF0IGdldCB5b3U/JiM4MjIxOzwvcD48cD5UbyBhZGRyZXNzIHRoZSBwcm9ibGVtLCBHb29n
bGUgYmVnYW4gcmV2aXNpbmcgdGhlIGNsb3NlbHkgZ3VhcmRlZCBhbGdvcml0aG1zIHRoYXQgZ2Vu
ZXJhdGUgaXRzIHNlYXJjaCB3aXRoIHRoZSBoZWxwIG9mIDEwLDAwMCBwZW9wbGUgd2hvIHJhdGUg
dGhlIHF1YWxpdHkgYW5kIHJlbGlhYmlsaXR5IG9mIHRoZSByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMgZHVyaW5n
IHRlc3RzLiBHb29nbGUgYWxzbyByZXdyb3RlIGl0cyAxNDAtcGFnZSBib29rIG9mIHJhdGluZyBn
dWlkZWxpbmVzIHRoYXQgaGVscCB0aGUgcXVhbGl0eS1jb250cm9sIGV2YWx1YXRvcnMgbWFrZSB0
aGVpciBhc3Nlc3NtZW50cy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5HT09HTEUgQVMgUkVGRVJFRTwvc3Ryb25n
PjwvcD48cD5GaWdodGluZyBmYWtlIG5ld3MgY2FuIGJlIHRyaWNreSBiZWNhdXNlIGluIHNvbWUg
Y2FzZXMgd2hhdCBpcyB2aWV3ZWQgYXMgYmVpbmcgYmxhdGFudGx5IG1pc2xlYWRpbmcgYnkgb25l
IHBlcnNvbiBtaWdodCBiZSBpbnRlcnByZXRlZCBhcyBiZWluZyBtb3N0bHkgdHJ1ZSBieSBhbm90
aGVyLiBJZiBHb29nbGUsIEZhY2Vib29rIG9yIG90aGVyIGNvbXBhbmllcyB0cnlpbmcgdG8gYmxv
Y2sgZmFsc2UgaW5mb3JtYXRpb24gZXJyIGluIHRoZWlyIGp1ZGdtZW50IGNhbGxzLCB0aGV5IHJp
c2sgYmVpbmcgYWNjdXNlZCBvZiBjZW5zb3JzaGlwIG9yIHBsYXlpbmcgZmF2b3JpdGVzLjwvcD48
cD5CdXQgZG9pbmcgbm90aGluZyB0byBjb21iYXQgZmFrZSBuZXdzIHdvdWxkIHByb2JhYmx5IGhh
dmUgY2F1c2VkIGV2ZW4gYmlnZ2VyIGhlYWRhY2hlcy48L3A+PHA+SWYgdG9vIG11Y2ggbWlzbGVh
ZGluZyBpbmZvcm1hdGlvbiBhcHBlYXJzIGluIEdvb2dsZSYjODIxNztzIHNlYXJjaCByZXN1bHRz
LCB0aGUgZGFtYWdlIGNvdWxkIGdvIGJleW9uZCBoYXJtIHRvIGl0cyByZXB1dGF0aW9uIGZvciBy
ZWxpYWJpbGl0eS4gSXQgY291bGQgYWxzbyBzcG9vayByaXNrLWF2ZXJzZSBhZHZlcnRpc2Vycywg
d2hvIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdGhlaXIgYnJhbmRzIHRpZWQgdG8gY29udGVudCB0aGF0IGNh
biYjODIxNzt0IGJlIHRydXN0ZWQsIHNhaWQgTGFycnkgQ2hpYWdvdXJpcywgYSBtYXJrZXRpbmcg
cHJvZmVzc29yIGF0IFBhY2UgVW5pdmVyc2l0eSBpbiBOZXcgWW9yay48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Zh
a2UgbmV3cyBpcyBjYXJlZW5pbmcgb3V0IG9mIGNvbnRyb2wgaW4gc29tZSBwZW9wbGUmIzgyMTc7
cyBleWVzLCBzbyBhZHZlcnRpc2VycyBhcmUgZ2V0dGluZyB2ZXJ5IHNraXR0aXNoIGFib3V0IGl0
LCYjODIyMTsgQ2hpYWdvdXJpcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW55dGhpbmcgR29vZ2xlIGNhbiBkbyB0
byBzaG93IGl0IGlzIHRyeWluZyB0byBwdXQgYSBsaWQgb24gaXQgYW5kIHByZXZlbnQgaXQgZnJv
bSBnZXR0aW5nIG91dCBvZiBoYW5kLCBpdCB3aWxsIGJlIHNlZW4gYXMgYSBnb29kIHRoaW5nLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggaXQgYWxzbyBzZWxscyBhZHMgb24gaXRzIG90aGVyIHNlcnZp
Y2VzIGFuZCBpbmRlcGVuZGVudGx5IG93bmVkIHdlYnNpdGVzLCBHb29nbGUgc3RpbGwgbWFrZXMg
bW9zdCBvZiBpdHMgbW9uZXkgZnJvbSB0aGUgbWFya2V0aW5nIGxpbmtzIHBvc3RlZCBhbG9uZ3Np
ZGUgaXRzIHNlYXJjaCByZXN1bHRzLiBHb29nbGUgc2F5cyBpdHMgbmV3IGFwcHJvYWNoIGlzbiYj
ODIxNzt0IG1lYW50IHRvIHBsYWNhdGUgYWR2ZXJ0aXNlcnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.