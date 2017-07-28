All CATEGORIES
☰ Menu

Electronics

Governor tours Wisconsin by air to tout Foxconn agreement

By Scott Bauer
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 05:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Foxconn Chairman Terry Gou (left) and Gov. Scott Walker hold the Wisconsin flag to celebrate their $10 billion investment to build a display panel plant in Wisconsin, at the Milwaukee Art Museum in Milwaukee, Wis., Thursday. (Mike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel via AP)


MORE IN BUSINESS

Betty Lin-Fisher: Tackling stigmas associated with mental health can start with acknowledgment and compassion

This week, I traveled to Washington, D.C., for a one-day training for journalists. It was designed to update us on important issues in reporting about mental health and substance abuse.

kia29cut_05
Auto review: 2017 Kia Soul Turbo offers big bang for the buck
Goodyear shares sell off on lowered income outlook, second-quarter results
foxconn29cut_2
Governor tours Wisconsin by air to tout Foxconn agreement
gdp29cut
U.S. economy expanded at stronger 2.6 percent rate in second quarter
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next