All CATEGORIES
☰ Menu

City business

Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 23, 2017 - 07:56 PM | Updated: July 24, 2017 - 12:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dick Norton, interim head of the Greater Akron Chamber, poses for a portrait on Thursday at the Greater Akron Chamber in Akron. The organization, the city of Akron and Summit County government are reassessing their economic development roles, a process that will take months to complete. The GAR Foundation has put up $50,000 to hire a consultant to facilitate the discussions. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

akrondish26cut_1
Akron Dish: Taste of Akron cooks up feast at Hardesty Park; da Bayou now serving Sunday brunch; wine tastings and more - 5:15 PM

Don’t have dinner plans for Thursday?

State issues $269 million in workers’ compensation rebates to Northeast Ohio employers - 2:51 PM
Wisconsin retail tech company offers to microchip its staff
Earns_McDonalds_22377.jpg-a5dcb~5
As McDonald’s works on transforming, $1 sodas boost U.S. sales
Britain_Michael_Kors_Jimmy_Choo_36199.jpg-f73d7_00~1
With Jimmy Choo, Michael Kors finds shoes to match its bags
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next