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City business

Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 23, 2017 - 07:56 PM | Updated: July 24, 2017 - 12:09 PM
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Dick Norton, interim head of the Greater Akron Chamber, poses for a portrait on Thursday at the Greater Akron Chamber in Akron. The organization, the city of Akron and Summit County government are reassessing their economic development roles, a process that will take months to complete. The GAR Foundation has put up $50,000 to hire a consultant to facilitate the discussions. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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