All CATEGORIES
☰ Menu

City business

Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 23, 2017 - 07:56 PM | Updated: July 24, 2017 - 12:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dick Norton, interim head of the Greater Akron Chamber, poses for a portrait on Thursday at the Greater Akron Chamber in Akron. The organization, the city of Akron and Summit County government are reassessing their economic development roles, a process that will take months to complete. The GAR Foundation has put up $50,000 to hire a consultant to facilitate the discussions. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

hack27cut Eric Risberg - AP
Facebook wants hackers to join the fight

LAS VEGAS: Against a backdrop of cyberattacks that have grown into full-fledged sabotage, Facebook chief security officer Alex Stamos brought a sobering message Wednesday to hackers and security experts at the Black Hat conference.

fed27cut_02
Fed leaves rates alone but moves closer to selling off bonds
Business news briefs — July 27
Timken reports 71.2 percent increase in net income for second quarter - 8:56 AM
amazon27cut
Now hiring at Amazon: Thousands of people in one day
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next