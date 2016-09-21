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Green City Council approves tax plan to bring Seco Machine Inc. from Jackson Township

By George W. Davis
Special to the Beacon Journal

Published: September 21, 2016 - 07:59 PM

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