All CATEGORIES
☰ Menu

Groceries

Grocers facing a united Amazon-Whole Foods must adapt

By Candice Choi
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 06:04 PM | Updated: June 19, 2017 - 09:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this May 2017, photo, customers shop at a Whole Foods Market in Upper Saint Clair, Pa. Amazons planned $13.7 billion acquisition of Whole Foods signals a massive bet that people will opt more for the convenience of online orders and delivery or in-store pickup, putting even more pressure on the already highly competitive industry. (AP Photo/Gene J. Puskar)


MORE IN BUSINESS

Business news briefs — June 20

SHIPPING

amazon20_03
Grocers facing a united Amazon-Whole Foods must adapt
mercy20
Mercy Medical CEO Thomas Cecconi announces retirement
Ohio gas prices drop again, to average of $2.12 for regular
Ask Brianna: What are financial must-dos as a newlywed?
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next