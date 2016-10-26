All CATEGORIES
☰ Menu

Gus Kanarios, owner of former Gus’ Chalet in Akron, dies at 83

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:35 PM | Updated: October 27, 2016 - 12:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Restauranteur Gus Kanarios, 80 reminisces as he talks about Gus' Chalet Restaurant while sitting at the bar of the restaurant in 2014. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN BUSINESS

childrens28_01 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Akron Children’s Hospital heads back to the future, unfurling its history on digital wall - 9:57 PM

The new 30-foot wall display across from Rubber City Coffee at Akron Children’s Hospital beckons adults to come and play.

fatheads_logo
Fat Head’s Brewery plans expansion near Canton and Charlotte, N.C.
Business news briefs — Oct. 28
apple28_01
Apple adds keyboard touch functions to Mac in major refresh
Ask Brianna: How can I get help paying for graduate school?
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next