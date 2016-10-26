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Gus Kanarios, owner of former Gus’ Chalet in Akron, dies at 83

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:35 PM
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Restauranteur Gus Kanarios, 80 reminisces as he talks about Gus' Chalet Restaurant while sitting at the bar of the restaurant in 2014. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


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