All CATEGORIES
☰ Menu

Gus Kanarios, owner of former Gus’ Chalet in Akron, dies at 83

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 07:35 PM | Updated: October 27, 2016 - 12:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Restauranteur Gus Kanarios, 80 reminisces as he talks about Gus' Chalet Restaurant while sitting at the bar of the restaurant in 2014. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN BUSINESS

Volkswagen_Atlas83dae_00 Jae C. Hong - AP
Volkswagen introduces U.S.-built seven-passenger SUV - 8:19 PM

DETROIT: Volkswagen took a big step toward recovering from its emissions-cheating scandal by introducing a new seven-passenger SUV.

Goodyear’s third quarter ‘solid’ but shares sell off - 8:19 PM
drought29_02
Deep South drought kills crops, threatens herds, dries lakes - 8:19 PM
Business news briefs — Oct. 29 - 8:19 PM
childrens28_01
Akron Children’s Hospital heads back to the future, unfurling its history on digital wall
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next