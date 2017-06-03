All CATEGORIES
☰ Menu

Medicine

Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 3, 2017 - 10:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Brian Harte, the president of Cleveland Clinic Akron General works at a standing desk with a treadmill in his office at the hospital Friday, May 19, 2017 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Akron Urban League selected as partner in state program to help grow minority-owned businesses - 11:03 AM

The Akron Urban League and the Urban League of Greater Cleveland have been selected as partners in a statewide program to help develop minority-owned businesses.

Ohio gas prices rise but remain lower than national average
harte28_web
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems
Local business spotlight — June 4
Ask Brianna: How much ’lifestyle creep’ can I afford?
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next