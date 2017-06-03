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Medicine

Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: June 3, 2017 - 10:15 PM
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Dr. Brian Harte, the president of Cleveland Clinic Akron General works at a standing desk with a treadmill in his office at the hospital Friday, May 19, 2017 in Akron, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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