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Hhgregg closing store in Copley Township and 87 others as part of plan to return to profitability

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: March 2, 2017 - 08:08 PM
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The H.H. Gregg store in Copley Township is one of 88 underperforming stores that the company will close as part of the companys plan to become profitable again. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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