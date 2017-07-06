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Hobby Lobby fined $3 million for smuggling Iraq religious artifacts

Associated Press

Published: July 6, 2017 - 01:24 PM | Updated: July 6, 2017 - 01:25 PM
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FILE - In this June 30, 2014, file photo, customers walk to a Hobby Lobby store in Oklahoma City. Federal prosecutors say Hobby Lobby Stores has agreed to pay a $3 million federal fine and forfeit thousands of ancient Iraqi artifacts smuggled from the Middle East that the government alleges were intentionally mislabled. Prosecutors filed a civil complaint in New York on Wednesday, July 5, 2017, in which Oklahoma City-based Hobby Lobby consented to the fine and forfeiture of thousands of tablets and bricks written in cuneiform, one of the earliest systems of writing, as well as other artifacts that prosecutors say were shipped without proper documentation. (AP Photo/Sue Ogrocki, File)


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