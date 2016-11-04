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FirstEnergy names plants under review

Published: November 4, 2016 - 11:17 PM

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FirstEnergy says strategic options include sale of 13 power plants

FirstEnergy Corp. is undertaking a “strategic review” of its competitive generation business that could lead to selling off as many as 13 power plants, including its three nuclear plants, where nearly 3,000 people work, its chief executive officer said Friday.

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