Summer cooling bill assistance available for income-eligible customers

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Beacon Journal staff report

Published: June 30, 2017 - 02:59 PM | Updated: June 30, 2017 - 03:59 PM

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