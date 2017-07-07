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Autos

How to avoid being a victim at the car repair garage

By Tom Krisher
Associated Press

Published: July 7, 2017 - 06:41 PM
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Mechanic Chris Geropoulos works on car, Wednesday at Ted's Auto Clinic in Chicago. In looking for a mechanic, experts say it's a good idea to establish a relationship and find a repair shop you can trust, or you may risk big problems. Good old word-of-mouth still is probably the best way to pick a garage, says George Geropoulos, service adviser at Ted's Auto Clinic in northwest Chicago. (AP Photo/G-Jun Yam)


 

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