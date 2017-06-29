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Small business

How vacationing business owners cope with being unreachable

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 11:06 PM
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This photo provided by small business owner Mike Scanlin shows an internet cafe in the city of Hanga Roa on Easter Island. This is the only internet cafe on the island and is where Scanlin responded to all of his emails once a day. As far as Scanlin's customers knew, he was home in California, where he lived at the time, answering emails at strange hours. (Mike Scanlin via AP)


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