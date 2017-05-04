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Hundreds seek bargains in opening of Akron City Centre Hotel liquidation

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 4, 2017 - 03:32 PM | Updated: May 5, 2017 - 07:23 AM
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Ana Paula De Oliveira of Akron looks over ice buckets at the opening of the liquidation sale Thursday at the former Akron City Centre Hotel. De Oliveira said she purchased three ice buckets, some small trash cans and was looking to buy end tables and a coffee table. The liquidation sale attracted hundreds of people on its opening day and will continue at the downton Akron hotel until most items are sold. (Jim Mackinnon/Akron Beacon Journal)


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