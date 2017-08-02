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Employment

Hundreds show up for jobs at Amazon warehouses in U.S. cities

By Matt O’Brien
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 03:01 PM
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Applicants wait in line to enter a job fair, Wednesday at an Amazon fulfillment center, in Kent, Wash. Amazon plans to make thousands of job offers on the spot at nearly a dozen U.S. warehouses during the recruiting event. (AP Photo/Elaine Thompson)


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