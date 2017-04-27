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Huntington Bank announces $250,000 grant for Akron area revitalization loans

Beacon Journal staff report

Published: April 27, 2017 - 07:10 PM

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