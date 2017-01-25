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Huntington Bank anticipates it will occupy all former FirstMerit downtown Akron buildings, employ 1,500 here by 2018

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: January 25, 2017 - 06:25 PM | Updated: January 26, 2017 - 12:28 PM
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View of First Merit Bank tower at 106 S. Main St. on Wednesday in Akron. Huntington is in the midst of transition plans for its conversion of Huntington and FirstMerit branches to become Huntington over the Presidents Day weekend, reopening as Huntington on Feb. 21. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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