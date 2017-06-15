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Banking

Huntington Bank on track to reach 1,200 Akron employees by year end

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 15, 2017 - 12:35 PM
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City of Akron Mayor Dan Horrigan (left) talks with Stephen D Steinour, the CEO of Huntington Bank after a press conference announcing a partnership between the bank and the city of Akron to add jobs and planned improvements to Cascade Plaza Thursday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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