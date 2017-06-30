All CATEGORIES
☰ Menu

Local banking

Huntington Bank to close 38 branches systemwide; 4 in the Akron area

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: June 30, 2017 - 04:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Huntington Bank located at 2720 S Arlington Road, in Akron is one of four area Huntington branches that will close. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

autos04 Gene J. Puskar - AP
Detroit automakers’ sales dip, drag industry down - 7:14 PM

DETROIT: Ford, General Motors, Fiat Chrysler and Hyundai all reported U.S. sales drops last month, apparently dragging the industry to its sixth straight month of declining numbers as auto sales slow from last year’s record pace.

tesla04cut_01
Tesla says its Model 3 car will start rolling off assembly line on Friday - 7:08 PM
Jury awards $34.3 million in damages against FirstEnergy in negligence lawsuit - 5:21 PM
construct04
Construction spending flat in May - 6:51 PM
soy04
Soy ‘milk’? Even federal agencies can’t agree on terminology - 6:45 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next